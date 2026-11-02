Bestbe Holding, CdA prosegue esame iniziative rafforzamento patrimoniale dopo chiusura CNC

(Teleborsa) - Bestbe Holding , facendo seguito a quanto comunicato il 1° luglio scorso, con il quale aveva reso noto l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) d'impresa, mediante istanza presentata alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, annuncia che la suddetta procedura si è conclusa il 28 luglio con il deposito della relazione finale dell'esperto indipendente.



Il consiglio di amministrazione - si legge in una nota - prosegue nel frattempo l'esame delle iniziative idonee al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società nell'interesse dei creditori e di tutti gli azionisti.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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