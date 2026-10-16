Zucchi: primo incontro con l’esperto e udienza in Tribunale il 25 novembre per le misure protettive

(Teleborsa) - Vincenzo Zucchi S.p.A. facendo seguito a quanto comunicato in data 30 settembre 2026, 8 ottobre 2026 e 9 ottobre 2026, rende noto che nel tardo pomeriggio del 14 ottobre u.s. l’Amministratore Delegato, il CFO ed il Presidente del Collegio Sindacale della Società unitamente agli advisors nominati dalla Società hanno avuto un primo incontro con l’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata della crisi Roberto Marinoni (“Esperto”).



La Società, si legge in una nota, ha poi intrapreso un dialogo costruttivo con i principali creditori finanziari.



Inoltre, il Tribunale di Busto Arsizio ha fissato l’udienza per la conferma delle misure di protezione e per la concessione delle cautele richieste per il 25 novembre 2026, alle ore 10.00. La Società sta provvedendo in queste ore ai prescritti adempimenti notificatori nei confronti delle controparti.







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