Le proposte di Cisal al Governo sulla legge di bilancio

Siamo qui per chiedere al Governo rispetto sulla dignità per il lavoro e per i lavoratori sia del pubblico e del privato. A dirlo, segretario confederale della, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, a margine dell’incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali sullache si è tenuto a Palazzo Chigi.Secondo Pacifico “c’è un problema di equità fiscale sia per quanto riguarda la riforma dell'Irpef sia la perequazione per le pensioni superiori a un certo reddito minimo”. A questo riguardo il sindacato porta avanti una richiesta a invarianza finanziaria. “Per noi, in questo momento il carovita è un problema fondamentale, - spiega il segretario - perchè purtroppo il nostro Paese dipende per il 75% dall’energia che importiamo da fuori, rispetto a una media del 50%. Questo vuol dire un aumento dei prezzi e per questa ragione chiediamo che vengano allineati anche gli stipendi all’inflazione”. Per la Cisl le priorità sono“Sulla perequazione delle pensioni riteniamo che non si può da una parte cercare di alleggerire la pressione fiscale per chi lavora e dall'altra parte, invece, allontanare i pensionati dalla giusta retribuzione che hanno dopo tanti anni di lavoro”. Secondo Pacifico il problema fondamentale che è legato a questi settori va dalla sanità che investe per le assicurazioni private per gli over 75 alla scuola dove si vanno a fare tagli al personale, bloccando così il turnover. “Il Paese ha bisogno di investire su chi lavora e dare dignità al lavoro”.