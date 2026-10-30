Emendamenti Anief a DL scuola e Legge di Bilancio

"Sono: ile laPer quanto riguarda il, gli emendamenti ANIEF sono stati quasi tutti respinti, mentre alcuni sono stati accantonati. Si attende". Lo ha dichiarato"Per la, l'ANIEF chiede perché un operaio del settore privato benefici di una tassazione al 5% sui propri aumenti contrattuali, mentre per i lavoratori della scuola l'aliquota è compresa tra il 23% e il 33%. Il sindacato chiede quindi lai premi all'1%, gli aumenti contrattuali al 5% e gli straordinari al 15%. Inoltre, viene richiesta una copertura finanziaria che consenta ai lavoratori della scuola di andare in pensione prima dei 67 anni attualmente previsti.L', il, l'introduzione dele la", conclude Nonnis.