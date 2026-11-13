Francoforte: andamento negativo per SUSS
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che presenta una flessione dell'1,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SUSS rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della società di sistemi per la lavorazione dei wafer ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50,68, mentre il primo supporto è stimato a 49,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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