Francoforte: giornata depressa per AIXTRON
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, con un ribasso del 2,08%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AIXTRON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 33,26 Euro. Primo supporto individuato a 32,88. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 33,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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