Il Gruppo San Donato rafforza la governance

(Teleborsa) - Il Gruppo San Donato, punto di riferimento della sanità italiana con 61 centri medici, compresi 18 ospedali, fra cui l’ospedale IRCCS San Raffaele, annuncia la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.



Marco Rotelli è Presidente e Gilda Gastaldi Rotelli Presidente Onorario, a per sottolineare il coinvolgimento della famiglia Rotelli ed il legame storico con il Gruppo. Confermati Marco Centenari nel ruolo di Amministratore Delegato e Nicola Grigoletto nel ruolo di Vicepresidente del Gruppo. Entrano nel Consiglio tre nuovi membri indipendenti: Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo.



La famiglia Rotelli conferma il proprio impegno nel rafforzare la governance del Gruppo per guidare la nuova fase di rifocalizzazione sulle eccellenze che hanno portato il brand Gruppo San Donato ad essere riconosciuto e stimato a livello internazionale.



L’impegno di Gruppo San Donato e della famiglia Rotelli è rivolto a valorizzare ulteriormente gli ospedali che, grazie alla qualità delle cure, alla ricerca scientifica e alla professionalità delle persone che vi lavorano, sono diventati un pilastro della sanità lombarda e italiana. Sostenere queste strutture significa mettere un patrimonio di competenze e innovazione al servizio dei pazienti, secondo un’etica della cura che si traduce nel rispetto della dignità della persona e nell’attenzione ai suoi bisogni lungo tutto il percorso di assistenza. È con questo impegno che il Gruppo intende fare la propria parte per il Sistema Paese contribuendo così al rafforzamento del sistema sanitario. Per farlo, il Gruppo continuerà a investire in Italia negli ospedali, nelle tecnologie e nelle persone, generando nuova occupazione qualificata.



“Sono orgoglioso di portare avanti una storia famigliare iniziata nel 1957 e costruita grazie alla visione e all’impegno di generazioni di medici, ricercatori e professionisti", ha commentato Marco Rotelli, Presidente di Gruppo San Donato.





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