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Invito all'acquisto per Prologis

Finanza
Invito all'acquisto per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Ribasso composto e controllato per la società attiva nella distribuzione industriale, componente dell'S&P-500, che archivia la sessione in flessione dell'1,14% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 128,6 USD, con stop loss posto a quota 65,06, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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