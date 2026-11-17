Invito all'acquisto per Prologis

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Ribasso composto e controllato per la società attiva nella distribuzione industriale , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,83% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Prologis favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 127,6 USD con stop loss fissato a quota 65,06 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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