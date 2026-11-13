Lettura rialzista per Tritax Big Box REIT
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Balza in avanti il REIT britannico specializzato in magazzini logistici, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,14%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 1,48 sterline, con stop loss fissato a livello 1,418 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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