Lettura rialzista per Tritax Big Box REIT

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Balza in avanti il REIT britannico specializzato in magazzini logistici , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,14%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 1,48 sterline, con stop loss fissato a livello 1,418 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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