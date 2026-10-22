Cembre, beneficio fiscale "Patent Box " di 2,67 milioni di euro per il 2024

Considerando questo importo, risulta coperto l’intero arco temporale 2020-24 previsto dall'accordo con l’Agenzia delle Entrate

(Teleborsa) - CEMBRE rende noto che è stato determinato il beneficio fiscale per il 2024 in 2,67 milioni di euro, basandosi sui metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali ai fini del c.d. "Patent Box" come definiti nell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, firmato il 18 dicembre 2023, con riferimento agli anni di imposta 2020-2024.



Con il computo di quest'ultimo beneficio fiscale riferito al 2024 - si legge in una nota - è stato coperto l'intero arco temporale 2020-2024 previsto dal suddetto accordo.



Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l'utilizzo diretto ed indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti ed altre attività immateriali.

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