L'Amministratore Delegato di Snam Agostino Scornajenchi è l’Alumnus Luiss 2026

Il titolo premia i laureati più brillanti dell’Ateneo

(Teleborsa) - Il titolo di "Alumnus Luiss 2026" è stato attribuito quest'anno ad Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato di Snam . La consegna del riconoscimento, che viene assegnato ogni anno dall'Università Luiss ai propri laureati di maggior successo, distintisi nel panorama nazionale e internazionale, avverrà il prossimo 11 novembre a Roma, nell'ambito della tradizionale cerimonia di premiazione.



Negli anni scorsi erano stati premiati, fra gli altri, Daria Perrotta (2025) ed Elisabetta Belloni (2026), solo per citare le ultime due edizioni, e personalità note nel panorama economico-finanziario quali Fabio Panetta (2019), Governatore della Banca d'Italia, e Carlo Messina (2015), Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo .



"Ricevere il premio di Alumnus dell’Anno dalla Luiss è per me motivo di grande orgoglio e gratitudine”, ha commentato Agostino Scornajenchi, aggiungendo "questa Università ha rappresentato una tappa fondamentale del percorso mio e di tanti colleghi della mia generazione. La Luiss ci ha trasmesso metodo, valori e senso di responsabilità. Questo riconoscimento è uno stimolo per consolidare e restituire ciò che, attraverso lo studio, l’impegno e la passione abbiamo realizzato negli anni. Credo, oggi più che mai, sia importante mantenere vivo il legame tra Università, nuove generazioni e mondo del lavoro. E ringrazio la Luiss per consentirci questo".



Nato a Roma nel 1972, Agostino Scornajenchi, si è laureato con lode in Economia e Commercio e vanta un'esperienza trentennale ai vertici di primarie realtà nazionali ed internazionali nel settore delle infrastrutture energetiche di grandi dimensioni con ruoli di crescente responsabilità. Alla guida di Snam dal maggio 2025, in precedenza ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr sostenendo la crescita dell'ecosistema dell'innovazione. È stato inoltre Chief Financial Officer di Terna – definendone il Piano Strategico e guidando la controllata Brugg Cables AG in qualità di Presidente Esecutivo. Ancora prima, il manager ha ricoperto incarichi di primo piano in Poste Italiane , Engie Energy Southern Europe, AceaElectrabel ed Enel . Dal 2021 è Presidente di ANDAF, l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari.



"Agostino Scornajenchi rappresenta un modello di leadership autorevole e competente. Il suo percorso alla guida di primari gruppi del Paese testimonia il valore e la solidità della preparazione che la Luiss offre ai propri studenti, formando professionisti capaci di distinguersi nei contesti più complessi e competitivi", ha sottoloneato il Presidente della Luiss Giorgio Fossa.



Il Rettore dell’Ateneo Paolo Boccardelli ha aggiunto: "Con questo riconoscimento celebriamo una figura di grande spessore professionale e umano, che ha sempre dimostrato competenza, visione e capacità di leadership. La scelta di affidare a un laureato Luiss la guida di un settore strategico come quello dell’energia, cruciale per la competitività e il futuro del Paese, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia il valore di una formazione capace di preparare i talenti a guidare le trasformazioni del nostro tempo".



"La nomina dell’Amministratore Delegato di Snam a laureato dell’anno, testimonia la vitalità e l’orgoglio di un network in continua espansione, che oggi conta oltre 70.000 laureate e laureati nel mondo, impegnati a promuovere talento, connessioni e occasioni di crescita”, ha concluso il Presidente del Luiss Alumni Network (LAN) Daniele Pelli.

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