Milano 13:59
51.766 -0,08%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 13:59
10.874 +0,10%
Francoforte 13:59
26.744 -0,11%

Madrid: movimento negativo per Inmobiliaria Colonial

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo immobiliare spagnolo, con una flessione del 2,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Inmobiliaria Colonial rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,177 Euro. Primo supporto visto a 5,042. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,988.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```