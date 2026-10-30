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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,09%

L'Ibex 35 termina gli scambi a 18.652,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,09%
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 18.652,9 punti.
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