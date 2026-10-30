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/ Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,09%
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,09%
L'Ibex 35 termina gli scambi a 18.652,9 punti
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Finanza
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Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 18.652,9 punti.
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