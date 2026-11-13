Manovra, Confservizi: “Non frenare investimenti su acqua, energia, ambiente e mobilità”

(Teleborsa) - “Le imprese dei servizi pubblici chiedono che non sia ridotta la capacità di investimento di chi assicura ogni giorno acqua, energia, ambiente e mobilità ai cittadini e alle imprese”. È questo il messaggio lanciato oggi a Palazzo Chigi da Luca Dal Fabbro, presidente di Confservizi - la Confederazione formata da Asstra e Utilitalia che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici con oltre 150mila dipendenti - nel corso dell’audizione sul Disegno di legge di Bilancio.







Nel 2025 le oltre 400 utility associate a Utilitalia hanno realizzato investimenti per 9,9 miliardi di euro e ne hanno programmati ulteriori 29,4 miliardi entro il 2028: il trasporto pubblico locale genera invece un giro d'affari di 12 miliardi di euro, con circa 40 miliardi di investimenti nel periodo 2015-2033.







Pur comprendendo il quadro degli stretti margini di finanza pubblica, la Confederazione ha evidenziato la necessità di correggere alcune disposizioni del Ddl che rischiano di drenare liquidità e rallentare gli investimenti, proponendo interventi in larga parte a invarianza di gettito. A partire dalla maggiorazione dell’IRAP — il cui divieto di traslazione è di difficile applicazione nei mercati liberalizzati e critico per i servizi regolati — e proseguendo con il raddoppio della ritenuta d’acconto, che sottrae liquidità a imprese con ricavi determinati dalle tariffe. Andrebbe inoltre evitata la qualificazione come indebitamento dei contratti di Partenariato Pubblico-Privato e concessione, norma che frenerebbe opere remunerate dalle tariffe e non dai bilanci pubblici. Fondamentali sono anche il superamento della rateazione dei crediti d’imposta già maturati e l'incertezza sui contratti per differenza degli impianti idroelettrici, da riferire ai soli impianti che accedono ai fondi pubblici.



Sul fronte energetico, Confservizi ha ribadito che il caro-bollette si supera in via prioritaria riducendo strutturalmente la dipendenza dal gas attraverso nuova produzione rinnovabile, reti e sistemi di consumo efficienti e sistemi di accumulo. In quest’ottica, è stato segnalato come la rimodulazione delle concessioni di distribuzione elettrica (prevista dalla Legge di Bilancio 2025) non sia ancora operativa, bloccando di fatto l’avvio dei relativi piani straordinari di investimento pluriennale.



Sul fronte del Trasporto Pubblico Locale che, come settore, ha un effetto moltiplicatore sull’economia reale di uno a quattro, c’è bisogno di interventi sulla Manovra di Bilancio per risolvere criticità strutturali e congiunturali che mettono in sofferenza le aziende e hanno ricadute sui servizi quotidiani. Da un lato, infatti, la sostenibilità della spesa corrente per la gestione dei servizi e la stabilità del Fondo Nazionale Trasporti, sottodimensionato di 800 milioni di euro annui, si somma al tema delle tariffe che non sono indicizzate all’inflazione. Sul fronte invece dei costi operativi, le imprese affrontano rincari straordinari e incomprimibili, a cominciare dal rinnovo del CCNL 2024-2026, per proseguire con quelli relativi ai costi dell’energia. Infine, un altro tema che merita attenzione è quello degli investimenti per portare a compimento la transizione energetica del settore.



“Le imprese dei servizi pubblici – ha concluso Dal Fabbro – sono pronte a realizzare investimenti importanti e chiedono norme che favoriscano la loro effettiva realizzazione: un freno a questi investimenti avrebbe ricadute importanti sull’economia nazionale, sulla resilienza dei servizi di pubblica utilità e sull’occupazione”.

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