Manovra, CSE: Misure previste insufficienti, da noi non solo critica ma proposte concrete traducibili in proposte legislative

al pubblico impiego alla sanità, dai salari alla previdenza: tutti i punti della Confederazione

(Teleborsa) - “Le misure previste sono insufficienti rispetto alle esigenze dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e del sistema produttivo, ma non vogliamo solo esprimere un giudizio critico sulla manovra, bensì presentiamo proposte precise e concrete, traducibili in modifiche legislative. Chiediamo che il Governo assuma impegni concreti sulle priorità rappresentate, individuando risorse, strumenti normativi e tempi di attuazione e ribadiamo la necessità di un confronto stabile e preventivo con tutte le Confederazioni sindacali rappresentative. Siamo disponibili a un confronto costruttivo, ma siamo anche convinti che il dialogo debba produrre risultati e non limitarsi alla semplice rappresentazione delle rispettive posizioni” così la CSE, la Confederazione Indipendente Sindacati Europei, si è espressa oggi durante l’incontro con il Governo a Palazzo Chigi per parlare della manovra.



“Le risorse disponibili in manovra per sostenere i redditi, rilanciare la crescita e rafforzare i servizi pubblici risultano particolarmente limitate e preoccupano i nuovi tagli di spesa previsti per i Ministeri nel triennio, che rischiano di aggravare le difficoltà operative delle amministrazioni” ha detto Marco Carlomagno, segretario generale di CSE. Tra le questioni fondamentali portate all’ordine del giorno da CSE, il recupero del potere d'acquisto di salari e pensioni. “La riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35% al 33% rappresenta un intervento positivo ma limitato. Chiediamo - ha detto Carlomagno - una riduzione stabile della pressione fiscale sui redditi da lavoro e sulle pensioni, misure di recupero del fiscal drag e una maggiore equità del sistema tributario. Non condividiamo, invece, l'ulteriore ampliamento dei regimi fiscali sostitutivi, che rischia di accentuare le disparità di trattamento tra le diverse categorie di contribuenti”.



Un secondo tema fondamentale portato sul tavolo da CSE ha riguardato la contrattazione collettiva e la detassazione degli incrementi retributivi. “Accogliamo favorevolmente il principio della tassazione agevolata, ma contestiamo la disparità di trattamento tra lavoro pubblico e privato. L’articolo 65 del disegno di legge prevede per il personale pubblico non dirigente una tassazione agevolata al 15% del trattamento accessorio, entro il limite di appena 800 euro e per il solo 2027. È una misura del tutto insufficiente: la CSE chiede di rendere strutturale l'agevolazione, ridurre l'aliquota al 5%, elevare ad almeno 1.500 euro il limite annuale e, soprattutto, estendere la detassazione agli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi del pubblico impiego. Non è accettabile che il lavoro pubblico continui a essere penalizzato rispetto al lavoro privato”.



Sempre sul pubblico impiego, CSE ha espresso una netta contrarietà alla riduzione delle facoltà assunzionali al 75% prevista dall'articolo 66. “Chiediamo il superamento di questa previsione, un piano straordinario di reclutamento e la stabilizzazione del personale assunto per l'attuazione del PNRR, laddove ne ricorrano i presupposti” ha spiegato Carlomagno, che ha continuato: “Ribadiamo inoltre due richieste che consideriamo ormai non più rinviabili: il superamento dei tetti ai fondi della contrattazione integrativa e l'innalzamento del valore dei buoni pasto, eliminando l'attuale limite di 7 euro previsto nel lavoro pubblico. Occorrono, poi, risorse adeguate per i rinnovi contrattuali, le progressioni professionali e la valorizzazione delle competenze”.



Altrettanto netta è la contrarietà di CSE ai tagli agli organici della scuola, mentre sulla sanità la Confederazione ritiene insufficienti gli interventi previsti dalla manovra. Per questo, il sindacato chiede “un rafforzamento strutturale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, interventi per rendere più attrattive le professioni sanitarie, in particolare quella infermieristica, e il rifinanziamento mirato delle prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d'attesa”.



Sul versante previdenziale, CSE chiede maggiore equità e interventi concreti: “Le misure contenute nel disegno di legge non affrontano adeguatamente il tema della flessibilità in uscita, della tutela dei lavori gravosi e usuranti e del potere d'acquisto delle pensioni. Particolarmente critica rimane la questione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Le modifiche previste dall'articolo 50 non risolvono il problema dei tempi e delle modalità di liquidazione del TFS. Chiediamo un percorso certo e ravvicinato per superare il pagamento differito e rateizzato, eliminando una disparità che continua a penalizzare i dipendenti pubblici. Riteniamo inoltre necessario incentivare la previdenza complementare e rafforzare la tutela previdenziale dei giovani e dei lavoratori con carriere discontinue” ha detto Carlomagno.



Sul welfare e sulle politiche familiari la Confederazione ha chiesto di superare la logica degli interventi temporanei. “Occorrono misure strutturali a sostegno della genitorialità, della non autosufficienza, delle persone con disabilità e dei lavoratori che sostengono spese di assistenza familiare. Va inoltre rafforzato il welfare contrattuale, anche nel pubblico impiego”.



“Le scelte in materia di difesa ed energia - ha concluso Carlomagno - non possono tradursi in una progressiva compressione delle risorse destinate al lavoro, alla sanità, all'istruzione e ai servizi pubblici. Occorre sostenere gli investimenti produttivi, l'innovazione, la competitività delle imprese e la qualità dell'occupazione, accompagnando queste politiche con un rafforzamento dell'iniziativa diplomatica per la pace e la sicurezza internazionale.

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