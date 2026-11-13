Parigi: si concentrano le vendite su Safran

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società ingegneristica , che mostra un decremento dell'1,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safran rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della multinazionale francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 308,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 304,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 312,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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