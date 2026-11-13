Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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