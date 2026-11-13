SYS-DAT in forte ribasso dopo downgrade di Kepler Cheuvreux che è più cauto sulla crescita

(Teleborsa) - Seduta in pesante ribasso a Piazza Affari per SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore ICT, che soffre il downgrade della raccomandazione
a "Hold
" da "Buy" da parte di Kepler Cheuvreux, con target price
abbassato a 8,50 euro
per azione (dai precedenti 9 euro).
Gli analisti scrivono che SYS-DAT ha registrato
solidi risultati nel terzo trimestre in termini di redditività, con un EBITDA superiore alle loro stime del 13,9% e margini che hanno raggiunto il 21,1%. Tuttavia, sebbene la capacità del management di generare redditività sia stata notevole, nutrono una "crescente cautela riguardo all'andamento del fatturato
". Il raggiungimento dell'obiettivo di ricavi per l'intero esercizio, pari a circa 105 milioni di euro, richiederebbe un'accelerazione significativa nel quarto trimestre, mentre il contributo delle società acquisite si sta rivelando meno incisivo per la crescita rispetto a quanto inizialmente previsto.
"Aspetto ancora più rilevante: dopo un rialzo di circa l'80% dal momento in cui abbiamo iniziato la copertura a marzo, riteniamo che il mercato stia scontando in misura crescente il pieno successo delle ambizioni di crescita del gruppo - si legge nella ricerca - Un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato potrebbe dunque sollevare dubbi sulla sostenibilità della crescita
e innescare una contrazione dei multipli (che hanno raggiunto livelli fino a 28x P/E e 13x EV/EBITDA), anche qualora la redditività dovesse rimanere solida".
Il declassamento
a "Hold" è dettato principalmente da considerazioni sulla valutazione
, a seguito della brillante performance del titolo, e non da un mutamento della visione positiva sui fondamentali dell'attività.SYS-DAT
che si posiziona a 7,58 euro, con una discesa dell'8,45%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 7,147 e successiva a 6,713. Resistenza a 9,23.