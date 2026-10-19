Caro carburanti, via libera Ue ad altri 52 milioni per gli agricoltori spagnoli colpiti da rialzo gasolio

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un aumento di bilancio di 52 milioni di euro a un regime spagnolo di aiuti di Stato per le imprese agricole alle prese con l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi in Medio Oriente. La modifica è stata valutata in base al quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato il 29 aprile 2026.



Il regime originale era stato approvato il 2 giugno 2026, con un primo aumento di 55 milioni il 14 luglio. Con la nuova integrazione, il bilancio complessivo sale a 161 milioni di euro. Il regime copre gli aiuti agli agricoltori legati all'aumento dei prezzi del gasolio fino al 31 dicembre 2026.



Bruxelles ha concluso che il regime modificato resta in linea con le condizioni del Metsaf: gli aiuti sono concessi sulla base di uno schema con un bilancio stimato chiaro e sostengono temporaneamente le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. La Commissione lo ritiene "necessario, adeguato e proporzionato" per agevolare lo sviluppo di un'attività economica e senza effetti negativi sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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