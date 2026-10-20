21 Invest vende l'italiana Trime a Platinum Equity

(Teleborsa) - 21 Invest, società di investimento europea fondata da Alessandro Benetton e parte di 21 Next, ha annunciato la cessione di Trime, gruppo multinazionale europeo nella produzione di torri faro, generatori mobili e security tower, soluzioni che garantiscono sicurezza, continuità operativa ed efficienza energetica in cantieri e infrastrutture, a Platinum Equity.



Con sede a Cassinetta di Lugagnano (Milano), Trime sviluppa e produce torri faro ad alto contenuto tecnologico, generatori mobili e security tower: soluzioni essenziali per la sicurezza dei lavoratori e per la continuità operativa di cantieri, grandi opere infrastrutturali (strade, ferrovie, gallerie), siti minerari ed eventi. Il gruppo produce in Italia, in quattro siti produttivi, e genera oltre il 90% dei ricavi all'estero, dove opera attraverso filiali commerciali dirette nel Regno Unito, in Olanda, negli Stati Uniti e in Australia, servendo clienti in più di 30 Paesi.



Entrata nel portafoglio di 21 Invest nel 2022, Trime ha proseguito un percorso di crescita guidato dal fondatore Andrea Fontanella, dall'AD Paolo Tacconi e dal management team. In questi anni la società ha accelerato l'espansione internazionale: negli Stati Uniti le vendite sono passate da 9 milioni di euro nel 2021 a circa 34 milioni di euro attesi nel 2026; in Olanda, mercato con una forte domanda di soluzioni sostenibili, Trime è diventata fornitore chiave dei principali operatori del noleggio; infine l'acquisizione nel 2024 della maggioranza dell'australiana PR Power, storico distributore del gruppo, ha consolidato la presenza nell'area APAC.



Dal 2021 il fatturato è passato da 80 milioni di euro a oltre 150 milioni di euro attesi nel 2026, mentre l'EBITDA è più che raddoppiato. Nello stesso periodo l'organico è cresciuto da circa 200 ad oltre 300 dipendenti.



Il percorso di crescita proseguirà con Platinum Equity, che entrerà al fianco del fondatore e del management, che reinvestiranno nella società, per sostenerne la prossima fase di sviluppo.



"In Trime abbiamo riconosciuto il potenziale di un'eccellenza industriale italiana, capace di innovare e sviluppare soluzioni sempre più orientate all'utilizzo di energie rinnovabili - ha detto Alessandro Benetton, presidente di 21 Next e fondatore di 21 Invest - Siamo orgogliosi del percorso di crescita compiuto insieme e convinti che Trime abbia tutte le potenzialità per affrontare con successo la prossima fase del suo sviluppo. È questo il senso del nostro approccio agli investimenti: accompagnare le imprese, i territori e le comunità sulle quali operano nella loro crescita, contribuendo a creare valore condiviso e duraturo per tutti gli stakeholder coinvolti".

Condividi

```