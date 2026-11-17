(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
In ribasso il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,49% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.190,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.147,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23.872,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)