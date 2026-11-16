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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Light Sweet Crude Oil, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 89,8, mentre i supporti sono stimati a 87,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 92,42.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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