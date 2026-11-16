Anthropic, giovedì l'IPO record sul Nasdaq: valutazione fino a 1.400 miliardi. Esclusi gli investitori cinesi

Raccolta complessiva oltre i 90 miliardi tra offerta pubblica e collocamento privato

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per la quotazione di Anthropic, il laboratorio di intelligenza artificiale noto per l'assistente Claude, che si prepara a sbarcare sul Nasdaq con un'offerta pubblica iniziale (IPO) destinata a diventare uno dei test più importanti per l'appetito di Wall Street verso l'AI. Il prezzo definitivo dell'offerta sarà comunicato mercoledì, mentre le negoziazioni sul Nasdaq partiranno giovedì.



I numeri dell'offerta



La società e alcuni suoi azionisti puntano a collocare 825 milioni di azioni in una forchetta di prezzo compresa tra 70 e 78 dollari, fissata lo scorso 10 novembre. Al prezzo massimo, l'operazione raccoglierebbe fino a 64,4 miliardi di dollari, portando la valutazione del gruppo fino a 1.400 miliardi.



A questa cifra si aggiungono 26 miliardi di dollari provenienti da un collocamento privato riservato a investitori cornerstone, che sottoscriveranno al prezzo dell'IPO. Tra questi figurano Google ( Alphabet ), Nvidia , AMD , Broadcom , Micron , Microsoft e TSMC , alcuni dei quali già presenti nel capitale. Tra i soci storici c'è anche Amazon, la cui partecipazione potrebbe valere centinaia di miliardi di dollari. Nel complesso, i proventi potrebbero superare i 90 miliardi, che andrebbero ad affiancarsi ai 132 miliardi di liquidità e investimenti a breve termine già in cassa.



Il confronto con SpaceX



L'operazione arriva pochi mesi dopo la quotazione di SpaceX a giugno, che con una raccolta di 75 miliardi e una valutazione vicina ai 1.750 miliardi è diventata la più grande IPO della storia statunitense, superando i precedenti di Alibaba, Visa e Facebook. Il percorso in Borsa della società di Elon Musk è stato però accidentato: dopo essere scivolato fino a circa 105 dollari ad agosto, il titolo è tornato in area 139 dollari, di poco sopra il prezzo di collocamento di 135 dollari.



Impegni di spesa e perdite



L'importanza della quotazione va oltre la singola società. Insieme alla rivale OpenAI, Anthropic è tra i principali motori degli investimenti globali in infrastrutture per l'AI, e i grandi gruppi tecnologici dipendono in misura crescente dalla sua spesa.



Secondo l'ultimo prospetto, gli impegni di spesa in essere superano i 900 miliardi di dollari. Tra questi, almeno 110 miliardi con Amazon nell'arco di un decennio, circa 400 miliardi con altri fornitori di capacità cloud e 300 miliardi con partner nei data center e nei chip. È inoltre prevista una spesa tra 125 e 150 miliardi per chip di Google, con consegne a partire dal 2028.



Sul fronte dei conti, la società ha registrato una perdita netta di 104 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2026. La quotazione servirà quindi a finanziare buona parte delle risorse necessarie per sviluppare e gestire i modelli di frontiera e ampliare l'offerta di servizi.



Il nodo Cina



Secondo Bloomberg, agli investitori istituzionali con sede in Cina e Hong Kong non è stato consentito di presentare ordini per l'IPO, a conferma delle tensioni tra Washington e Pechino su un settore ritenuto strategico da entrambe le parti. Alcuni investitori starebbero ancora cercando una via per partecipare all'operazione, ma diverse banche si sono rifiutate di raccogliere le loro richieste o considerano poco probabile che possano ricevere un'assegnazione. Le restrizioni sarebbero riconducibili, almeno in parte, agli International Traffic in Arms Regulations (ITAR), la normativa statunitense che disciplina il commercio di beni destinati alla Difesa.



Un precedente c'è già: in occasione dell'IPO di SpaceX, i collocatori avevano ricevuto istruzione di non accettare ordini da investitori della Cina continentale e di Hong Kong, che sono comunque riusciti ad acquistare i titoli dopo l'avvio delle negoziazioni. Da parte sua, Anthropic non offre i propri prodotti in Cina e a Hong Kong e ha di recente esteso il blocco dei servizi anche agli utenti che si trovano temporaneamente in quei territori.

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