Attese positive per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Seduta positiva per l' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +1,42%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 118,6 USD, Coca-Cola Europacific Partners è molto appetibile con stop loss impostato a quota 112,2 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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