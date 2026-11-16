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Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,61%)

Il Nikkei 225 scambia in avvio a 60.769,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,61%)
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,61%, dopo aver aperto a 60.769,04 punti.
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