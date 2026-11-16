Milano
13-nov
0
0,00%
Nasdaq
13-nov
27.944
-1,22%
Dow Jones
13-nov
52.348
+0,10%
Londra
13-nov
10.903
+0,36%
Francoforte
13-nov
26.750
-0,08%
Lunedì 16 Novembre 2026, ore 02.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,61%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,61%)
Il Nikkei 225 scambia in avvio a 60.769,04 punti
In breve
,
Finanza
16 novembre 2026 - 01.32
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,61%, dopo aver aperto a 60.769,04 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,90% alle 07:20
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,54% alle 08:20
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,44% alle 07:20
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,21% alle 04:50
Altre notizie
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,31% alle 03:50
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,36% alle 03:50
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,58% alle 08:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,62% alle 04:50
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,76% alle 03:50
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,09% alle 04:50
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto