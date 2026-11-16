GSMA Open Gateway: i quattro operatori italiani insieme contro le frodi digitali e per la sicurezza dell’identità

TIM, WINDTRE, Fastweb + Vodafone e iliad collaborano per estendere i servizi di verifica dell’identità e rafforzare la sicurezza

(Teleborsa) - Fastweb + Vodafone e iliad si uniscono a TIM e WINDTRE nel percorso italiano di GSMA Open Gateway per aiutare le imprese a rafforzare la verifica dell’identità dei clienti e contrastare le frodi digitali attraverso funzionalità standardizzate delle reti mobili.



La collaborazione prosegue il percorso avviato da TIM e WINDTRE con il lancio delle prime API e riunisce i quattro principali operatori con l’obiettivo di estendere anche in Italia l’accesso ai servizi di verifica basati sulle reti. La prima fase si concentra su Number Verification, SIM Swap e KYC Match: funzionalità che le imprese possono integrare nei processi di registrazione, autenticazione e prevenzione delle frodi.



L’iniziativa risponde a un’esigenza concreta del mercato. Il rapporto CERTFin 2026 sulla sicurezza e sulle frodi informatiche nel settore bancario italiano rileva un controvalore dei tentativi di frode superiore a 600 milioni di euro. Inoltre, l’81% delle frodi effettive ai danni della clientela retail è riconducibile alla manipolazione del cliente, evidenziando l’importanza di affiancare all’autenticazione ulteriori strumenti di valutazione del rischio e prevenzione.



Le priorità di investimento confermano questa esigenza: nello stesso rapporto, l’84% degli istituti che hanno risposto alla domanda sugli investimenti indica le soluzioni antifrode tra gli ambiti prioritari per il prossimo biennio.



"Le API di Open Gateway rappresentano un’opportunità per l’industria delle telecomunicazioni di creare valore insieme alle piattaforme digitali e agli sviluppatori, superando una contrapposizione che ha prodotto forti squilibri e aprendo la strada a nuovi servizi e modelli di business, capaci di valorizzare sia chi sviluppa le applicazioni sia chi investe nelle reti. Il percorso avviato da TIM e WINDTRE, oggi rafforzato dall’ingresso di Fastweb + Vodafone e iliad, pone le basi per un ecosistema nazionale fondato su standard condivisi e una copertura sempre più ampia. Un passo importante per offrire alle imprese soluzioni innovative e concrete, a partire dalla protezione dell’identità digitale e dal contrasto alle frodi", Paolo Murri, Head of Business Development and Open Innovation di TIM.



"La prevenzione delle frodi è una sfida condivisa da chi offre servizi digitali e da chi li utilizza. Le reti mobili possono fornire informazioni preziose per valutare i rischi e proteggere i clienti. Ampliando questa collaborazione, possiamo mettere tali capacità a disposizione di un numero crescente di organizzazioni e contribuire a interazioni digitali più semplici e sicure.



CK Hutchison Group Telecom, di cui WINDTRE fa parte, ha una presenza globale e offre questo servizio attraverso accordi specifici con i principali MNO locali. Il Gruppo mette inoltre a disposizione un’infrastruttura dedicata, progettata per garantire gli elevati standard qualitativi e i requisiti di delivery in tempo reale richiesti dai Clienti finali", dichiara Roberto Bussolotti, Wholesale Director del Gruppo Wind Tre.



"Le imprese investono per proteggere meglio i propri clienti e hanno bisogno di soluzioni capaci di crescere con il loro business. Standard comuni e collaborazione tra operatori creano le condizioni per questa adozione. Con Open Gateway rendiamo le capacità delle reti uno strumento concreto contro le frodi e a supporto della verifica dell’identità dei clienti, migliorando al tempo stesso l’esperienza d’uso dei servizi digitali e rendendola più semplice e immediata per gli utenti", dichiara Marco Raimondi, Head of B2C Products, CX & Digital Care di Fastweb + Vodafone.



"Con le API di Open Gateway, iliad conferma il proprio impegno nell’innovazione, mettendo la tecnologia al servizio di un ecosistema digitale più sicuro e affidabile. In linea con i valori di trasparenza e qualità del servizio che da sempre ci contraddistinguono, questa iniziativa punta a offrire nuove soluzioni per rafforzare la sicurezza delle interazioni digitali, prevenire le frodi e tutelare gli utenti. Un ulteriore passo per contribuire a un futuro digitale più sicuro, semplice e accessibile a tutti", lo ha dichiarato Emanuele Drera, Architecture & Engineering Director iliad.



"Questa collaborazione segna un passo importante nello sviluppo di Open Gateway in Italia. Riunire gli operatori attorno ad API comuni aiuta le imprese a passare da integrazioni con singole reti a servizi utilizzabili su scala più ampia. Collega inoltre il mercato italiano a un ecosistema internazionale, favorendo esperienze digitali più sicure e semplici", sono le parole di Henry Calvert, Head of Networks GSMA.



Estendere la protezione basata sulle reti



Per banche, fornitori di servizi di pagamento, operatori dell’e-commerce e piattaforme digitali, l’adozione delle API di rete diventa più semplice quando le stesse funzionalità possono essere utilizzate sui diversi operatori mobili dei propri clienti.



Sviluppate secondo gli standard CAMARA, le API offrono modalità tecniche comuni per accedere alle funzionalità delle reti. Le imprese possono così integrare queste verifiche nei propri sistemi e nei percorsi digitali dei clienti, rafforzando le decisioni di sicurezza e mantenendo semplice l’esperienza d’uso.



Prima fase: verifica dell’identità e prevenzione delle frodi



La prima fase dell’iniziativa comune si concentra su tre API:



Number Verification: consente di verificare il numero di telefono associato alla connessione mobile del cliente. Semplifica i percorsi di registrazione e accesso, riducendo il ricorso ai codici monouso inviati via SMS negli scenari supportati.



SIM Swap: permette di rilevare se un numero di telefono è stato recentemente associato a una nuova SIM. Fornisce un ulteriore segnale di rischio nella valutazione di operazioni sensibili o di possibili tentativi di appropriazione dell’account.



KYC Match: verifica la corrispondenza tra i dati identificativi forniti dal cliente e quelli disponibili presso l’operatore mobile, a supporto dei processi di registrazione e verifica dell’identità.



Una banca può, ad esempio, utilizzare l’informazione relativa a un cambio recente della SIM per richiedere verifiche aggiuntive prima di un’operazione sensibile. Una piattaforma digitale può verificare il numero di telefono durante la registrazione, mentre un fornitore di servizi finanziari può integrare il riscontro dei dati identificativi tra i controlli effettuati all’apertura di un rapporto.



La disponibilità sarà estesa nel corso del 2027 progressivamente sulle reti partecipanti. Perimetro commerciale e tempistiche saranno comunicati a tempo debito dai rispettivi operatori.



Un’iniziativa italiana in un ecosistema globale



GSMA Open Gateway inserisce la collaborazione italiana in un ecosistema internazionale di operatori mobili, partner tecnologici, aggregatori e sviluppatori.



Attraverso standard API comuni, le imprese possono progettare servizi più facilmente estendibili alle reti e ai mercati partecipanti. Il percorso italiano darà inizialmente priorità alla verifica dell’identità e alla prevenzione delle frodi, creando le basi per introdurre ulteriori funzionalità di rete con l’evoluzione dell’ecosistema.









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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