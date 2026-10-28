BPER promuove cultura sicurezza digitale: al via ciclo di webinar

per difendersi dalle frodi online

(Teleborsa) - Promuovere una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dei servizi digitali e offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare le frodi informatiche: con questo obiettivo BPER lancia un ciclo di quattro webinar gratuiti dedicati (29 ottobre - 18 novembre - 2 dicembre - 14 gennaio 2027) alla sicurezza online, aperti ai clienti e a tutti gli interessati.



L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Banca a sostegno dell'innovazione e della digitalizzazione dei servizi, accompagnando cittadini e imprese in un percorso di uso sempre più protetto delle tecnologie informatiche. La diffusione dei servizi online offre infatti

sempre nuove opportunità e nuovi strumenti, ma richiede particolare attenzione verso i temi della protezione dei dati e della prevenzione delle truffe nel web.



Il programma prevede quattro appuntamenti online a cadenza mensile, durante i quali verranno affrontate le principali minacce che possono colpire utenti e aziende, con un taglio pratico e divulgativo orientato alla conoscenza dei corretti comportamenti da adottare. Gli incontri saranno condotti da Alessandro Bulgarelli, Chief Information Security Officer di BPER, e da Mario Trinchera, Technical Coordinator di CERTFin.



“La trasformazione digitale offre vantaggi sempre più tangibili a cittadini e imprese – ha affermato Bulgarelli - ma richiede allo stesso tempo una crescente attenzione ai temi della sicurezza. In BPER lavoriamo ogni giorno per contrastare minacce in continua evoluzione e

per mettere a disposizione della nostra clientela strumenti e servizi che siano non solo innovativi, ma anche sicuri. Per questo riteniamo fondamentale diffondere una cultura della cybersicurezza, aiutando le persone a riconoscere i rischi, adottare comportamenti

consapevoli e utilizzare con maggiore serenità le tecnologie. La collaborazione con CERTFin, inoltre, ci consente di offrire contenuti particolarmente qualificati e aggiornati”.

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