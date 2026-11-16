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Il Comparto utility in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-1,86%)

Finanza, Indici settoriali
Il Comparto utility in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-1,86%)
(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia, che si discosta dal buon andamento dell'EURO STOXX Utilities.

Il settore utility italiano ha chiuso a quota 52.900,77 in ribasso dell'1,86%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'indice Utilities dell'Area Euro che avanza a 612,95, dopo che in principio di giornata era a 606,81.

Tra i titoli del FTSE MIB, contenuto ribasso per Hera, che archivia la sessione in flessione dell'1,28%.

Lieve ribasso per Italgas, che chiude in flessione dello 0,89%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, chiusura negativa per Acea, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,60%.

Seduta in ribasso per Ascopiave, che porta a casa un decremento del 2,90%.

Sottotono Alerion Clean Power, che chiude la seduta con un calo dell'1,93%.

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