India, la corsa all'IA spinge Meganet in Borsa: IPO da 79 milioni di dollari

(Teleborsa) - Meganet Technologies Global, società indiana specializzata in infrastrutture per l'intelligenza artificiale, ha presentato lunedì la documentazione preliminare per un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 7,4 miliardi di rupie, pari a circa 78,6 milioni di dollari.



L'azienda produce server destinati al calcolo ad alte prestazioni (HPC), ai data center e ai carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. L'offerta prevede l'emissione di nuove azioni per un valore massimo di 1,4 miliardi di rupie, mentre gli attuali azionisti metteranno in vendita titoli per un massimo di 6 miliardi di rupie attraverso un'offerta pubblica di vendita (OFS).



Partnership con Nvidia e AMD

Tra i clienti di Meganet figurano Yotta Data Services, società attiva nella gestione di data center, e Motilal Oswal Financial Services, gruppo di servizi finanziari e intermediazione.



La società ha inoltre sviluppato partnership di approvvigionamento con importanti operatori tecnologici, tra cui Nvidia e AMD , rafforzando il proprio posizionamento nel mercato delle infrastrutture hardware per l'intelligenza artificiale.



Crescono gli investimenti nell'IA in India

L'operazione si inserisce in un contesto di crescente interesse delle società indiane per i mercati azionari, con un numero sempre maggiore di aziende intenzionate a raccogliere capitali per sfruttare le opportunità offerte dalla competizione globale nell'intelligenza artificiale.



A sostenere questo sviluppo contribuisce anche l'ondata di investimenti nei data center annunciati nel Paese nel corso dell'anno, a conferma delle ambizioni dell'India nel settore delle infrastrutture digitali e dell'IA.

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