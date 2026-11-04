AMD vola nel terzo trimestre: ricavi record a 13,4 miliardi di dollari, trainati dall'AI

(Teleborsa) - AMD ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con risultati record, registrando ricavi pari a 13,4 miliardi di dollari, in crescita del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare la performance è stato soprattutto il segmento Data Center, che ha quasi raddoppiato il fatturato su base annua, segnando un incremento del 97%, grazie alla forte domanda di GPU AMD Instinct e CPU AMD EPYC.



Margini in crescita e prospettive positive per il quarto trimestre

Nel periodo, il margine lordo si è attestato al 54%, mentre l'utile operativo ha raggiunto 2,8 miliardi di dollari e l'utile netto 2,4 miliardi. L'utile diluito per azione è stato pari a 1,46 dollari. Escludendo le componenti non ricorrenti, il margine lordo ha raggiunto il 56% e l'utile per azione si è attestato a 2,09 dollari, in aumento del 74% rispetto a un anno prima.



"Abbiamo registrato un trimestre da record, con ricavi superiori alla fascia alta delle nostre previsioni", ha dichiarato Lisa Su, presidente e CEO di AMD, sottolineando il contributo determinante della divisione Data Center e il rafforzamento della domanda per i prodotti destinati all'intelligenza artificiale.



Per il quarto trimestre, AMD prevede un'ulteriore accelerazione della crescita dei ricavi e degli utili, sostenuta dalla domanda nel comparto Data Center e dall'aumento della produzione delle nuove piattaforme Helios e Venice.



Il titolo ha reagito nell'after hours con un progresso di 7 punti percentuali.

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