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Invito all'acquisto per Procter & Gamble

Finanza
Invito all'acquisto per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Bene il colosso dei beni di largo consumo, tra i componenti del Dow Jones, con un rialzo dell'1,05%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Procter & Gamble ai prezzi attuali pari a 169,8 USD, con stop loss individuato in area 160,4 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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