Indicazioni rialziste per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Risultato positivo per il colosso dei beni di largo consumo, parte del Dow Jones, che lievita dell'1,23%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Procter & Gamble presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 163,6 USD, con stop loss individuato in area 157 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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