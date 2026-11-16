Londra: calo per Legal & General Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nella gestione del risparmio , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



L'andamento di Legal & General Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di Legal & General Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,092 sterline. Rischio di discesa fino a 3,059 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,125.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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