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Londra: movimento negativo per Legal & General Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Legal & General Group
Ribasso composto e controllato per la società specializzata nella gestione del risparmio, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.
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