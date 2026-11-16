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Londra: positiva la giornata per Babcock International Group
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Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, con una variazione percentuale del 3,32%.
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