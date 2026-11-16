Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:33
27.210 -2,63%
Dow Jones 19:33
51.682 -1,27%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Londra: positiva la giornata per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Babcock International Group
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con una variazione percentuale del 3,32%.
Condividi
```