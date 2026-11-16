New York: balza in avanti PG&E

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di energia elettrica , con una variazione percentuale del 3,43%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PG&E rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di PG&E è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,85 USD, mentre il primo supporto è stimato a 13,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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