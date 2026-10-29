ETS, nuova commessa nel settore nucleare con SO.G.I.N. da oltre 500mila euro

(Teleborsa) - ETS Engineering and Technical Services , società attiva nella progettazione e direzione lavori in settori strategici quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture mission critical, ha raggiunto un nuovo traguardo nel settore delle infrastrutture mission critical, con l’acquisizione di una nuova commessa in ambito nucleare.



ETS infatti ha sottoscritto con SO.G.I.N., Società gestione impianti nucleari per azioni, il contratto attuativo per l’affidamento della redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica della Nuova Facility Multifunzione di Saluggia, in provincia di Vercelli, per un importo netto di 510mila euro.



ETS è mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/Imprese che comprende, in qualità di mandanti, RPA S.R.L., AICOM S.P.A., AMBIENTE Srl, BAQ SA (Suisse) e GF PROJECTS INNOVATION ENGINEERING S.R.L.S. La quota di ETS si attesta al 35,31%,

mentre l’appalto ha un valore complessivo di 1,5 milioni di euro.

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