Franchetti, nuove commesse negli USA per circa 2.800 ponti equivalenti

(Teleborsa) - Franchetti , multinazionale quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, digitalizzazione e manutenzione predittiva delle infrastrutture, ha comunicato che Strucinspect, società austriaca controllata dal Gruppo, ha ottenuto una serie di nuove commesse negli Stati Uniti per circa 2.800 ponti equivalenti. Le attività interessano numerosi Stati americani, tra cui Iowa, Texas, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Minnesota, New Jersey, Georgia, Nebraska e Michigan, oltre a Washington D.C.. Le nuove commesse si inseriscono nella collaborazione commerciale avviata nell’aprile 2025 con un primario operatore statunitense specializzato nei servizi tecnologici per le infrastrutture.



"Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per il futuro di Franchetti - commenta l'AD Paolo Franchetti - Attraverso Strucinspect abbiamo costruito un primo presidio tecnologico e commerciale, dimostrando sul campo la competitività delle nostre soluzioni e la capacità di operare su larga scala. Questo è però soltanto il punto di partenza. La nostra ambizione è sviluppare una presenza sempre più strutturata nel mercato americano, portando progressivamente l’intero patrimonio di competenze ingegneristiche e tecnologie proprietarie del Gruppo, dalla diagnostica avanzata alla pianificazione predittiva della manutenzione. Strucinspect apre la strada a Franchetti in un mercato nel quale vediamo importanti opportunità di crescita nel lungo periodo".

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