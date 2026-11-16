Parigi: brillante l'andamento di Safran

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a +3,12% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 314,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 309,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 305,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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