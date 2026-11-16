Parigi: brillante l'andamento di Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a +3,12% dell'indice di Parigi).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 314,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 309,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 305,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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