Tenax Capital lancia nuovo fondo da 500 milioni di euro con Intesa e CDP come investitori chiave

(Teleborsa) - Tenax Capital ha lanciato il suo quinto fondo di private debt dedicato al mercato italiano, Tenax Strategic Credit Fund II (TSCF II), con un target di raccolta pari a 500 milioni di euro - di cui circa un terzo già sottoscritto al primo closing - e continuità di team e strategia d'investimento con il predecessore Tenax Strategic Credit Fund (TSCF).



Sulla scia del successo di TSCF infatti, che ha concluso la raccolta nel gennaio 2025, raggiungendo 240 milioni di euro e che ha già investito circa il 130% dei capitali committed, realizzando oltre 50 investimenti con un ottimo rendimento, TSCF II prosegue la strategia avviata nel 2023. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo , già investitori in TSCF, confermano il proprio ruolo di key investors anche in questo fondo.



Il nuovo veicolo, che ha una strategia prevalentemente senior (70/30 Senior/Junior) e punta a realizzare 50/70 investimenti, si inserisce nel solco della consolidata strategia della società e punta a generare un rendimento target pari all'8%. La proposta di investimento mira a cogliere le opportunità offerte dal contesto regolamentare europeo, in particolare dal nuovo framework di Solvency II, che consente alle compagnie assicurative di ottimizzare l'assorbimento di capitale attraverso investimenti in asset assistiti da garanzie parziali o indirette. È il motivo per cui il fondo si rivolge in primo luogo al settore assicurativo, sempre più interessato a soluzioni di private debt in grado di coniugare rendimento e efficienza regolamentare.



"Con un'operatività ormai decennale Tenax Capital ha raggiunto negli ultimi tre anni una market share del 16% nel mercato del private debt in Italia - ha detto Massimo Figna, fondatore e CEO di Tenax Capital - È una quota che intendiamo rafforzare con il nuovo fondo TSCF II, intercettando il trend di forte accelerazione che il mercato sta conoscendo in Italia".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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