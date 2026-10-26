Ecopol, finanziamento da 103 milioni di euro con pool guidato da Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Un pool composto da Crédit Agricole Italia (banca agente e global coordinator), Intesa Sanpaolo (global coordinator), Banco Bpm , Ver Capital, Sienna Private Credit (tramite il Sienna Biodiversity Private Credit Fund), Eurizon Capital Real Asset Sgr e Tenax Capital (arranger) ha completato un finanziamento complessivo di 103 milioni di euro a favore di Ecopol, tra i principali produttori mondiali di pellicole idrosolubili e biodegradabili, usate soprattutto nei detergenti domestici monodose.



Le risorse sosterranno la crescita organica e gli investimenti in innovazione ed espansione produttiva, con l'ampliamento della capacità e del sito dello stabilimento principale in Italia.



Ecopol, fondata nel 2009 e con sede a Chiesina Uzzanese (Pistoia), conta oltre 220 dipendenti, serve i grandi marchi della grande distribuzione e fornisce pellicole anche per il packaging di prodotti per la cura della persona, per pannelli e superfici in pietra e per fibre di rinforzo del cemento. Di recente ha sviluppato film barriera riciclabili nel ciclo della carta per il packaging alimentare e non. Nell'azionariato figurano SK Capital Partners e Tikehau Capital, tramite il fondo Tikehau Growth Equity II.

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