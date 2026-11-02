Bocconi, nuovo cda 2026-2030: Sironi confermato presidente

Coloni consigliera delegata e Grando vicepresidente

(Teleborsa) - Nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi per il quadriennio novembre 2026-ottobre 2030: la Fondazione Bocconi, presieduta da Mario Monti, ha confermato presidente Andrea Sironi per un secondo mandato. Entrano per la prima volta Fabiola Gianotti, Alberto Grando, Eliana La Ferrara, Gaia Rubera, Lino Enrico Stoppani, Francesca Coloni, Alvise Biffi e Massimiliano Cagliero.



Tra i nominati dalla Fondazione figurano Vittorio Colao (General Atlantic), Enrico Cucchiani (Tgi) e Alessandro Foti (Fineco), con Giulia Gambardella per gli studenti. Gli altri consiglieri sono Silvia Candiani (Microsoft), Margherita Della Valle (Vodafone), Carlo Messina (Intesa Sanpaolo, nominato dalla Fondazione Cariplo) e Maria Serena Porcari (Dynamo Academy). Rettore di diritto è Francesco Billari; la nomina della Regione Lombardia è in corso di finalizzazione.



Nella prima seduta il cda ha nominato Francesca Coloni consigliera delegata e Alberto Grando vicepresidente. Coloni, laureata alla Bocconi nel 1997, ha lavorato in Reuters, Thomson Reuters, Refinitiv e Intercontinental Exchange e dal 2021 in Citigroup, da ultimo come chief operating officer per US Personal Bank Analytics & Pricing. Grando, professore ordinario di management e tecnologia, è stato dean di Sda Bocconi e prorettore.



"Il nuovo Consiglio assume il proprio incarico in una fase in cui le tensioni geopolitiche, le trasformazioni demografiche e il cambiamento climatico mettono alla prova la capacità delle società di costruire un futuro condiviso", ha dichiarato Sironi. "L'università ha la responsabilità di contribuire a comprendere queste sfide e ad affrontarle, producendo conoscenza rigorosa, formando persone capaci di decidere in condizioni di incertezza e mantenendo aperti il dialogo e la cooperazione internazionale. Il Piano strategico 2026-2030 guiderà il nostro lavoro".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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