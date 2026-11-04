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NewPrinces, azioni proprie al 5,4% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
NewPrinces, azioni proprie al 5,4% del capitale sociale
(Teleborsa) - NewPrinces ha comunicato di aver acquistato, dal 1° al 31 ottobre 2026, complessivamente 56.000 azioni ordinarie, pari allo 0,13% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 19,91 euro, per un controvalore pari a 1.120.210,00 euro.

Gli acquisti rientrano nell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti il 27 aprile 2026.

Dopo gli acquisti e le disposizioni effettuati finora, l'azienda agroalimentare italiana detiene 2.372.852 azioni proprie, pari al 5,40% del capitale sociale.

(Foto: Newlat)
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