Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:49
27.281 -2,37%
Dow Jones 19:49
51.725 -1,19%
Londra 18:04
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Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

USA, Empire State Index in novembre

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USA, Empire State Index in novembre
USA, Empire State Index in novembre pari a 7,8 punti, in calo rispetto al precedente 25,5 punti (la previsione era 17,6 punti).
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