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USA, Empire State Index in novembre
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16 novembre 2026 - 14.35
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Empire State Index in novembre pari a 7,8 punti
, in calo rispetto al precedente 25,5 punti (la previsione era 17,6 punti).
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