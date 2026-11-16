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USA, crolla l'indice manifatturiero Empire State di New York a novembre

L'indicatore si riduce a 7,8 punti

Economia, Macroeconomia
USA, crolla l'indice manifatturiero Empire State di New York a novembre
(Teleborsa) - Cala l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di novembre, è crollato a +7,8 punti dai +25,5 punti di ottobre. Il dato è anche peggiore delle stime degli analisti che stimavano una contrazione più contenuta a +18 punti.

L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a +3 punti da +23,2 mentre quella sulle consegne è scesa a +8,8 punti da +13,1. Quella sulle scorte si è portata a 9,2 punti da +11,6.

(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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