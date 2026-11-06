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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in novembre

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in novembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in novembre pari a 51 punti, in aumento rispetto al precedente 48 punti (la previsione era 48 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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