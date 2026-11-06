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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in novembre
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06 novembre 2026 - 16.25
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Fiducia consumatori Università Michigan in novembre pari a 51 punti
, in aumento rispetto al precedente 48 punti (la previsione era 48 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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