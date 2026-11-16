Altroconsumo, Prezzi del pane: oltre 5 euro al chilo in alcune città

La classifica

(Teleborsa) - Il pane si consuma meno rispetto al passato, ma resta un prodotto importante nella spesa alimentare. Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo, i prezzi medi del pane di grano tenero nelle città analizzate sono diminuiti del 3,2% rispetto al 2023. Tuttavia, in più della metà dei casi i costi risultano ancora superiori a quelli di tre anni fa. Oggi un chilo di pane può costare poco più di 3 euro o superare i 5 euro, a seconda della città e del punto vendita.



Da Padova a Firenze, differenze fino al 66%



Nell'ottobre 2026 Altroconsumo ha raccolto 933 prezzi in 161 punti vendita di dieci città italiane: Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli, considerando sia supermercati sia panetterie tradizionali. Per ogni tipologia è stato preso in esame il prodotto con il prezzo al chilo più basso, quando erano disponibili più varietà.



Padova è risultata la città più cara per il pane di grano tenero, con una media di 5,16 euro al chilo, seguita da Bologna con 5,12 euro. All'estremo opposto si trovano Firenze, con 3,11 euro, e Napoli, con 3,23 euro. Tra Padova e Firenze la differenza supera quindi i 2 euro al chilo, pari al 66%. Genova e Milano superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro.



I diversi tipi di pane fanno la differenza sul costo



Il pane di grano tenero è il più economico, con una media di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale è il più costoso, con 5,13 euro al chilo, circa il 25% in più rispetto al pane di grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati. Incide inoltre il canale di vendita: generalmente la grande distribuzione è più conveniente delle panetterie, anche se non mancano eccezioni.



Dal 2017 il pane è aumentato del 32%



Confrontando i dati con la precedente indagine del 2023, limitatamente alle nove città presenti in entrambe le rilevazioni ed escludendo Bologna, il prezzo medio del pane di grano tenero è passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo, registrando una diminuzione del 3,2%.



Il dato generale nasconde però differenze significative: in cinque città su nove i prezzi sono aumentati. I rincari maggiori si registrano a Palermo (+10,5%) e Bari (+7,7%), seguite da Napoli (+5,8%). Le diminuzioni più consistenti riguardano invece Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%). Quest'ultima, che nel 2023 era la città più cara, si colloca ora sotto Padova e Genova.



Il confronto con il 2017 evidenzia invece un aumento dei prezzi in tutte le città considerate. I rincari vanno dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo. Padova registra un aumento del 45%, mentre Bologna del 37%. Nel complesso, il prezzo medio del pane di grano tenero è passato da 3,15 euro al chilo nel 2017 a 4,15 euro nel 2026, con un incremento di circa il 32%.



Alla leggera frenata degli ultimi anni possono aver contribuito la riduzione dei prezzi del frumento e di alcuni costi energetici. Le differenze dipendono anche dalle strategie commerciali dei punti vendita, che potrebbero aver introdotto prodotti più economici rispetto al passato.



In panetteria si spende il 28% in più



Per acquistare un chilo di pane di grano tenero si spendono in media 3,61 euro al supermercato, contro i 4,70 euro delle panetterie: una differenza del 28%.



Il divario varia sensibilmente da città a città. A Torino il pane acquistato in panetteria costa mediamente il 74% in più rispetto alla grande distribuzione, mentre a Bologna, Padova e Palermo la differenza si attesta intorno al 50%. Bari rappresenta un'eccezione: qui le panetterie risultano mediamente più economiche dei supermercati. Rispetto a tre anni fa, il divario tra i due canali di vendita si è comunque ridotto.

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