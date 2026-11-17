(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Affonda sul mercato il Light Sweet Crude Oil, che alla chiusura soffre con un calo del 4,29%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 83,83. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,65. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 82,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)