Banche italiane: conti solidi nei nove mesi, ben posizionate per 2027 più difficile

L'analisi di Morningstar DBRS

(Teleborsa) - I grandi gruppi bancari italiani chiudono i primi nove mesi del 2026 con risultati solidi e bilanci robusti, che li mettono in condizione di affrontare un 2027 più complicato. È la valutazione di Morningstar DBRS, che ha analizzato i conti di Intesa Sanpaolo , UniCredit , MPS , Banco BPM e BPER .



Ricavi e utili



Nel terzo trimestre l'utile netto aggregato dei cinque istituti si è attestato a 7,6 miliardi di euro, in aumento del 16% su base annua e in calo dell'1% rispetto al trimestre precedente. Nei nove mesi la crescita è stata del 9%, che sale al 16% escludendo le componenti non ricorrenti, nonostante il maggiore carico fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2026. I dati, sottolinea l'agenzia, riflettono anche l'allargamento del perimetro dopo le acquisizioni di Anima , Banca Popolare di Sondrio e Mediobanca , completate nel 2025.



I ricavi totali sono cresciuti del 13% nei nove mesi, con il margine di interesse in aumento del 9% grazie alla crescita dei prestiti e a tassi più favorevoli, e le commissioni nette in rialzo dell'11%, sostenute da gestione del risparmio e assicurazioni. Prosegue il miglioramento dell'efficienza: il rapporto medio tra costi e ricavi è sceso intorno al 40% dal 43% di un anno prima, mentre il risultato operativo prima degli accantonamenti è salito del 18%.



Qualità del credito e capitale



Gli accantonamenti su crediti sono aumentati del 17% nei nove mesi, anche per effetto del perimetro più ampio e di un approccio prudente, ma il costo del rischio medio annualizzato resta contenuto a 26 punti base, sotto le medie storiche. L'incidenza lorda dei crediti deteriorati è scesa al 2,2% dal 2,3% di fine 2025, quella netta all'1,1%, con un tasso di copertura salito al 49,5%.



Solida anche la patrimonializzazione: il CET1 medio si è attestato al 14,8% a fine settembre, in lieve aumento nonostante dividendi, buyback e acquisizioni, con un margine di circa 490 punti base sopra i requisiti. Il ROE medio dei nove mesi è salito al 13,6% dal 13,1% del 2025.



Le prospettive per il 2027



Per il prossimo anno l'agenzia di rating prevede un contesto più difficile, segnato da un rallentamento della crescita economica, prezzi dell'energia più alti e condizioni di finanziamento più restrittive. Sui conti peseranno un credito in crescita più lenta, l'inflazione dei costi, un graduale aumento del costo del rischio e il nuovo aggravio fiscale previsto dalla manovra 2027. I settori più esposti a un peggioramento della qualità degli attivi sono costruzioni, automotive e manifattura energivora.



Tassi più alti, ricavi diversificati e misure di efficienza, legate anche all'intelligenza artificiale e alle sinergie delle fusioni, dovrebbero tuttavia compensare in parte queste pressioni. I coefficienti patrimoniali hanno probabilmente raggiunto il picco e potrebbero scendere leggermente, pur restando solidi.



"Diversificazione dei ricavi, solida liquidità, ampi accantonamenti prudenziali e consistenti buffer di capitale lasciano il settore ben posizionato per assorbire queste pressioni", ha commentato Andrea Costanzo, Vice President di Morningstar DBRS, secondo cui la tenuta in una fase più debole del ciclo e una buona esecuzione delle operazioni di M&A potrebbero favorire ulteriori azioni positive sui rating.

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